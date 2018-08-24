Putin: "Türkiye ile İlişkilerimiz Her Geçen Gün Daha Derin ve Bilgilendirici Bir Nitelik Kazanıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'de düzenlenen görüşmede Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, hem ekonomik alanda hem de dış politika sorunlarının çözümünde daha derin bir karakter kazandığını söyledi. Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz her geçen gün daha derin ve bilgilendirici bir nitelik kazanıyor" dedi. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli temas halinde olmalarına dikkat çeken Putin, Suriye gibi hassas sorunların çözümünde, bölgesel konulardaki sorunlarda ve birçok konularda da daha derin işbirliği kurduklarını kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gittikçe daha da derinleştiğini hatırlatan Putin, "Rusya ve Türkiye diğer ilgili ülkelerle birlikte Suriye krizinin çözümünde ciddi ilerlemeler kaydetmeyi başardı" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e selamını ileterek Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'ye beklediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Sevgili dostunuz, Sayın Erdoğan, size selam ve en iyi dileklerini gönderdi. Yakında İstanbul'da sizi bekliyor. Bir balık lokantasına gitme konusunda sözleşmiştiniz" diye konuştu. - MOSKOVA