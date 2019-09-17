Putin: Tüm yabancı birlikler nihayetinde Suriye'den çekilmeli

Putin: Tüm yabancı birlikler nihayetinde Suriye'den çekilmeli

Ankara’da Suriye’nin geleceğine ilişkin düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’de bulunan tüm yabancı askeri birliklerin savaş bittikten sonra ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.

17.09.2019 09:15
Putin: Tüm yabancı birlikler nihayetinde Suriye'den çekilmeli

Ankara'da Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de bulunan tüm yabancı askeri birliklerin savaş bittikten sonra ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.


Ülkedeki yabancı askerlerin er ya da geç Suriye'den ayrılması gerektiğini belirten Rus lider Amerikan askerlerinin bu ülkede bulunmasının yasa dışı olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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