Putin: Tüm yabancı birlikler nihayetinde Suriye'den çekilmeli

17.09.2019 09:15

Ankara'da Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de bulunan tüm yabancı askeri birliklerin savaş bittikten sonra ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.



Ülkedeki yabancı askerlerin er ya da geç Suriye'den ayrılması gerektiğini belirten Rus lider Amerikan askerlerinin bu ülkede bulunmasının yasa dışı olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle