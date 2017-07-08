Putin: Trump Tv'dekinden Farklı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın 'televizyonda göründüğünden farklı olduğunu ifade etti.

Putin: Trump Tv'dekinden Farklı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın 'televizyonda göründüğünden farklı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Dunya.com