Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum'
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Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın hakkında başlatılan azil soruşturmasının yapay gerekçelere dayandığını ifade etti

19.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:15
Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum'

Rusya Devlet Başkanı , başkent 'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı hakkında başlatılan azil soruşturmasının 'yapay gerekçelere' dayandığını ifade etti.


Yaklaşık 2 bin basın mensubunun katıldığı toplantıda Putin, Trump'ın azil sürecinden, Libya meselesine kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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