Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum'

19.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının 'yapay gerekçelere' dayandığını ifade etti.



Yaklaşık 2 bin basın mensubunun katıldığı toplantıda Putin, Trump'ın azil sürecinden, Libya meselesine kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle