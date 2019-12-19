Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın hakkında başlatılan azil soruşturmasının yapay gerekçelere dayandığını ifade etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının 'yapay gerekçelere' dayandığını ifade etti.
Yaklaşık 2 bin basın mensubunun katıldığı toplantıda Putin, Trump'ın azil sürecinden, Libya meselesine kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle