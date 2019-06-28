Putin, Trump ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak görüştü.
İki lider, fotoğraf çekimi için yerlerine geçtikleri sırada kısa süreli bir diyalog kurmuştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
11:07 Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti
10:52 AYM Başkanı Arslan: Kavala'nın Gezi'ye katılması ve desteklemesi tek başına suçlu olduğunu göstermez