Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Başkanı Donald Trump'un davetlisi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Washington'a davet etmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, "Rusya bu tür tekliflere her zaman açık. Bu konuda görüşmeye hazırız" dedi.

Antonov resmi cevabı Kremlin'in vereceğini belirtirken Kremlin, Trump'ın Perşembe günkü teklifi hakkında yorum yapmadı. - MOSKOVA