Putin Trump'a Taziyelerini Sundu

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'da yaşanan trajedi sebebiyle taziyelerini sundu.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'da okulda meydana gelen trajedi sebebiyle taziyelerini sundu" denildi.

Devlet Başkanı, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. - Moskova