Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi

19.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:03
Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi

? Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi.

? Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu. Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgının tüm hızıyla yayılırken, Devlet Başkanı Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

CÜMLESİNİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.Putin video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı. Kremlin  basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak,"  Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi. 


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi
Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor
Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak
Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Cevdet Yılmaz Vladimir Putin
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Lance Stroll Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:06:18. #1.14#
title