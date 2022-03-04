Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Al Saud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında, OPEC + üye ülkelerinin küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına yardımcı olma yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada "Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları dikkate alarak, küresel enerji arzıyla ilgili konuların siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Rus tarafının Donbass'ı korumaya yönelik özel askeri operasyon bağlamındaki yaklaşımlarını özetledi" denildi. Görüşmede iki liderin çeşitli seviyelerde temasları sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya