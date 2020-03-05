05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24

Putin: "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var."

Kaynak: AA