Putin: "Suriye'nin ve Esad'ın Geleceğini ABD Değil, Suriye Halkı Belirlemeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Amerika'nın ilişkilerinin krizden çıkmasını ümit ettiğini bildirdi.



Putin G20 zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya ve Amerika'nın ilişkilerinin krizden çıkmasını umuyoruz ve ben bunub için gerekli koşulların oluşturulduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.



"Tillerson, Suriye vatandaşı değil"



Ayrıca, Putin Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın geleceğini Suriye halkının kendisinin belirlemesi gerektiğini belirtti. Putin Tillerson'un Esad'ın Suriye'nin siyasi geleceğinde yeri olmadına ilişkin açıklamaları üzerine, "ABD Dışişleri Bakanı Tillerson çok saygı duyulacak birisi, fakat o Suriye vatandaşı değil. Suriye'nin ve Esad'ın geleceğini ABD idaresi değil Suriye halkının belirlemesi gerek" diye konuştu. - Moskova