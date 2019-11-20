Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'
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Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz ekonomi politikasına dayanıyor." dedi

20.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:35
Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'

Devlet Başkanı , 'nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz politikasına dayanıyor." dedi.


Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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