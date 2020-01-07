Putin, Şam'da Esad'la görüştü

07.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Peskov, Putin'in Suriye'de bazı tesisleri ziyaret ettiğini ifade ederek, Rus liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya geldiğini bildirdi. - ŞAM

Kaynak: İHA