Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'
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Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'

Rusya'da bir komedyen ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin hakaret suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde

23.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:34
Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'

'da bir komedyen Devlet Başkanı ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin "hakaret" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde.


Gelişmeleri yurt dışından takip eden komedyen Aleksandr Dolgopolov duruma tepki gösterirken, Rusya İçişleri Bakanlığı, komedyenin gösteri yaptığı mekana yazılı bildiri göndererek Putin ile alakalı bazı esprilerde tam olarak ne denilmek istendiğini sordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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