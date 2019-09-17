Putin: rusya ve israil serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yaklaştı

17.09.2019 15:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Avrasya Ekonomik Birliği'ne (EAUE) katılmaya yaklaştığını belirterek, çok yakında Rusya piyasasına erişim sağlayabileceğini söyledi.

Putin, Rusya ve İsrail arasındaki söz konusu serbest ticaret anlaşması müzakere sürecinin "son aşamasına" gelindiğini belirterek, İsrail'le Rusya'nın arasındaki ticari bağını güçlendirmenin "büyük önem" taşıdığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de yüzde 9.0 arttığına dikkat çeken Putin, buna rağmen 3 milyar doların hala düşük bir düzey olduğunu vurguladı ve İsrail'le "daha iyi" ticaret yapma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Moskova'da katıldığı bir konferansta konuşan Putin, Rusya'nın İsrail'le tarım, süt ürünleri üretimi, bilim ve yenilik ile insanı çalışmalar alanlarında işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: DHA