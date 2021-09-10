Putin, Rusya ve Belarus'un "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Putin, Rusya ve Belarus'un "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştığını açıkladı

Putin, Rusya ve Belarus'un 'Birlik Devleti programı' üzerinde anlaştığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lukaşenko ile Birlik Devleti'nin ekonomik ve sosyal alanlarda entegrasyonu sağlayacak 28 maddelik programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, programın genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeye, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmaya, ortak sanayi ve tarım politikaların uygulanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Putin, "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te 10 Eylül'de Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısında programın onaylanacağını belirten Putin, daha sonra programın yıl sonuna kadar toplanması planlanan Birlik Devleti Yüksek Konseyi'nde kabul edileceğini kaydetti.

Putin ayrıca, Belarus'a sevk edilen doğal gazın gelecek yıl da bu yılın fiyatı gibi 128,5 dolar kalacağını söyledi.

Lukaşenko'dan entegrasyonun halkların çıkarına olduğu vurgusu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkati çekerek, Belarus ve Rus şirketler için adil rekabet oluşması gerektiğini, entegrasyonun eşitlik, karlı ve verimli iş birliği için başlatıldığını vurguladı.

Lukaşenko, "Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için kötü bir şey içermiyor, karşılıklı çıkar özelliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus ve Rusya arasında ortak para birimine geçişin her iki ülkenin merkez bankalarının isteği üzerine gündemden çıkarıldığına işaret eden Lukaşenko, ancak ileride tekrar bu meselenin gündeme alınabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Seda Sayan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Diego Çağdaş Atan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Putin, Rusya ve Belarus'un "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 00:13:59. #1.14#

title