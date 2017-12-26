Putin: Gerekirse Suriye'de Mücadeleye Devam Ederiz

Putin: Gerekirse Suriye'de Mücadeleye Devam Ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gerek olursa, Suriye'de terörle mücadeleye devam ederiz" dedi.

Putin: Gerekirse Suriye'de Mücadeleye Devam Ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gerekli olması halinde Suriye dahil olmak üzere terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

"BİRLİKLERİMİZİ GERİ ÇEKTİK"

Putin, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye'de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye'de terörle mücadeleye devam ederiz" dedi ve ekledi, "Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik.

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