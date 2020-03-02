Putin: "Rusya savaşmak için hazırlık yapmıyor"

02.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Putin, TASS'a verdiği röportajda, silah üretimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, "Kimse ile savaşmak için hazırlık yapmıyoruz. Kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Rusya'nın tarihte ilk kez dünyada var olmayan silah ürettiğini dile getiren Putin, "ABD, silah konusunda bize yetişmeye çalışıyor. Bu, tarihte hiçbir zaman yaşanmadı." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ermek üzere olduğunu hatırlatan Putin, bu anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, stratejik alandaki dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA