Putin, Rusya'nın Yeni Yol Haritasını Anlattı: "İran'a Dair Uluslararası Nükleer Anlaşmalar...

Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığında tarihi bir toplantı düzenledi. Putin, tüm dünyada bulunan Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilcilere Rusya'nın yeni stratejilerini anlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek toplantıya, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ev sahipliği yaptı.

Putin, savunma sanayinden Ukrayna sorununa, ABD ile müzakerelerden, Rusya ekonomisine kadar birçok önemli konuda büyükelçilere Rusya'nın strateji ve hedeflerini anlattı. Tüm dünya ülkeleri ile diyaloğa her zaman açık olduklarını söyleyen Putin, "Rus halkı bizden bağımsız, barışçı ve güçlü bir Rusya istiyor. Bu nedenle karşılıklı fayda ile ilişkilere yarar sağlayan her ülke ile diyaloğa her zaman açığız" dedi.

Astana ve Soçi süreçleri yeni Suriye'nin temellerini attı

Vladimir Putin konuşmasının ilk kısmında Suriye konusuna değindi. Rusya'nın Suriye'de barışın sağlanması konusunda büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Putin, "Ben bu konuda Rus ordusuna ve Rus askerine özverili ve aktif çalışması için ayrıca Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için diplomatik mücadele veren büyükelçi ve diplomatlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Suriye'de insani yardım konusunda özverili bir çalışma yapılmasını söyleyen Putin, "Uluslararası toplumların Suriye'de insani yardım konusunda çabalarını arttırma son derece önemli. Bu sayede Suriye'den Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye göç yükü azalmış olur" açıklamasında bulundu. Astana ve Soçi süreçleri hakkında da bilgiler veren Putin, konuşmasında ilk kez 'yeni Suriye' ifadesini kullandı. Putin, "Astana ve Soçi'de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongreleri yenilenmiş Suriye'nin meşruiyetinin temellerini attı. Şimdi gündem anayasal reformun hazırlanması ve anayasa komitelerinin kurulması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımı ile seçimlerin yapılmasıdır" diyerek Suriye konusunda yeni bir rota belirledi.

"İran'a dair uluslararası nükleer anlaşmalar korunabilir"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yapılan ve birçok ülkenin desteklediği İran'da nükleer silahlardan arınmaya yönelik uluslararası anlaşmadan ABD'nin çekildiğini hatırlatan Putin, "Dünyada istikrarı sağlamak çok önemli. Ortadoğu'da güven ve istikrarın sağlanması için bu anlaşmanın korunması gerekiyor. Viyana'da 5 ülke (Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere) İran ile yapılan anlaşmayı sürdürmek ve desteklemek için İran'a yönelik ekonomik ilişkilerin desteklenmesi kararı alınmıştır. Özellikle petrol ve doğalgaz konularında finansal kanallar korunuyor ve geliştiriliyor" dedi.

"ABD ile ilişkilerde pozitif eğilimler var"

ABD ile Rusya arasında sürekli yaşanan politik gerginliğe de değinen Putin, "Kore yarımadasında sorunların çözülmesi konusunda ABD'nin olumlu etkisi var. Başta başkan Trump olmak üzere ilişkilerde pozitif eğilimler var ve bu daha da gelişecektir" şeklinde konuştu. Putin, Kore yarımadası ile ilgili konuşmasında adada sürekli barışın sağlanması için Çin ve Rusya'nın da gösterdiği çabadan da sıkça bahsetti. Trump ile Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Putin, "Rusya - ABD ilişkileri soğuk savaş döneminden daha da kötü durumda. Tabii ki yıllar içerisinde biriken sorunların birkaç saat içerisinde çözülmesi mümkün değil. Ben ilişkilerin olumlu yönde gideceğini düşünüyorum. ABD'de bazı güçler Helsinki'de ki toplantının sonuçlarını reddediyor. ABD'de kendi iç siyasi hırsları için, Ortadoğu ve Avrupa'da ki müttefiklerini feda etmeye hazır olan güçler var" diyerek Amerikan iç siyasetini eleştirdi.

START 3, 2026'ya kadar uzatılabilir

Ülkelerin nükleer silah kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan 'Start 3' anlaşmasının 2021 yılında sonlanacağını hatırlatan Putin, "Bu anlaşma 1 buçuk yıl sonra bitecek. Eğer taraflar yeniden uzlaşma sağlarsa bu anlaşma 5 yıl süre ile 2026 yılına kadar uzatılabilir" dedi.

"Avrasya Ekonomik Birliği'ne yaklaşık 50 katılım talebi var"

Rusya'nın başını çekerek kurulan ve içinde Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, ülkelerinin yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği'ne olan ilginin arttığını belirten Vladimir Putin, "Rusya'nın dış politikada daha güçlü olması için ekonomik gücün artmasına ihtiyaç var. Avrasya Ekonomik Birliği'nin öncelikli hedefi, birliğin içinde yer alan ülkelerin ekonomik güçlerinin arttırılması, ülkeler arası ticaretin artması ve ülke yurttaşlarının refah ve istihdamının arttırılmasıdır. Avrasya Ekonomik Birliği ile ortaklık kurmak isteyen yaklaşık 50 teklif var. Vietnam ile serbest ticaret anlaşması konusunda çalışmalarımız sürdürülüyor. Mısır, Hindistan, Sırbistan, İsrail ve Singapur gibi ülkeler ile müzakereler sürdürülüyor" diyerek birliğin genişleme çalışmaları hakkında ilk kez detaylı bilgiler verdi.

"AB ilişkileri için çaba harcanmalı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili görüşlerini dile getirerek, "Rusya'nın büyük ticaret ortakları konumunda bulunan AB ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcanmalı. Rusya ile AB arasında ekonomik çıkarlar anlamında birçok ortak nokta var. Ortak ulaştırma ve enerji altyapısı en önemli başlığımız. Nord Stream-2 dahil olmak üzere, Avrupa ile uyguladığımız tüm ticari projelerin ticari ve ekonomik olarak sağlam zemine oturtulan projeler olduğunu söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. - MOSKOVA