- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var" - Haber
Vladimir Putin, Rusya, Güncel

- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var"

- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var" Duma'da Anayasa Referandumu için yapılan oylamaya katılan Vladimir Putin, muhalefetin erken seçim teklifini reddederken, yeni anayasa için yapılacak referandumun Rusya'nın geleceği için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

10.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:37
- Putin:

- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var"

MOSKOVA - Duma'da Anayasa Referandumu için yapılan oylamaya katılan Vladimir Putin, muhalefetin erken seçim teklifini reddederken, yeni anayasa için yapılacak referandumun Rusya'nın geleceği için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ulusal Meclis konuşması sırasında ülkede yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu söylemesinden sonra yeni anayasa komisyonu tarafından hazırlanan taslağın Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da görüşülmesi ile ilgili oturuma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli açıklamalar yaptı. 428 milletvekilinden 22'sinin katılmadığı oturumda Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri olan Vladimir Jirinovski, kürsüye çıkarak Rusya için yeni anayasa referandumunun yanı sıra 20 Eylül 2020'de yeni hükümet için erken seçim yapılması talebinde bulundu. Vladimir Jirinovski'nin erken seçim talebine Rusya Komünist Partisi'de destek verdi. Oldukça tartışılan erken seçim talebinden sonra kürsüye çıkarak söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için erken seçimin gerekli olmadığını, hükümet ve parlamentonun sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. Duma parlamentosunda Yeni Anayasa Çalışma Komisyonu ise referandumun 22 Nisan 2020'de yapılmasını için çalışmayı parlamento başkanına sundu.

Yeni Anayasa, Rusya'yı ileriye taşıyacak

Putin'in kurucuları arasında olan Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekillerinin yeni anayasada devlet başkanlığı süresinde kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik teklifin Duma'ya öneri olarak sunulmasından sonra kürsüye çıkarak söz alan Putin, kurucusu olduğu partisinin teklifine karşı çıktı. Putin, teklifin resmiyette mümkün olduğunu ifade ederken devlet başkanlığı sisteminin sürdürülebilir olması için iktidarın değişebilir olması gerektiğini ifade ederek bu teklifi de reddetti. Yeni Anayasa çalışmalarına değinen Putin, "Bu teklifin gecikmiş olduğunu düşünüyorum ve toplumumuz ve ülkemiz için yeni anayasanın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek nesiller vurgusu yaptı

Putin, Yeni Anayasa'nın önemine vurgu yaparak Rusya'nın ve genç nesillerin geleceği için bu değişikliğin önemli olduğunu söyleyerek, "Uzun vadede toplum, iktidarın düzenli olarak değişeceğine dair garantilere sahip olmalı, gelecek nesilleri birlikte düşünmeliyiz. Bu nedenle, Federal Meclis'in anayasal düzenlemeler kanununu şu anda belirttiğim haliyle kabul etmesi durumunda, kanunun resmi görüş alınması için mutlaka Rusya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini gerektiğini tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duma'da tasarı kabul edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve muhalefet liderlerinin yanı sıra parlamento vekillerinin de söz almasından sonra Duma'da Yeni Anayasa'ya dair oylama yapıldı. Oylamada parlamentonun çoğunluğu tarafından tasarı kabul edildi. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayından sonra Rusya Seçim Merkezi tarafından çalışmalar başlatılacak ve 22 Nisan'da referandum gerçekleşecek.

- Putin: 'Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan James Jeffrey Charles Michel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Nur Dan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: - Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:39:35. #1.15#