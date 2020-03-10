- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var" - Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var" Duma'da Anayasa Referandumu için yapılan oylamaya katılan Vladimir Putin, muhalefetin erken seçim teklifini reddederken, yeni anayasa için yapılacak referandumun Rusya'nın geleceği için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

- Putin: "Rusya'nın geleceği için referanduma ihtiyaç var"

MOSKOVA - Duma'da Anayasa Referandumu için yapılan oylamaya katılan Vladimir Putin, muhalefetin erken seçim teklifini reddederken, yeni anayasa için yapılacak referandumun Rusya'nın geleceği için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ulusal Meclis konuşması sırasında ülkede yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu söylemesinden sonra yeni anayasa komisyonu tarafından hazırlanan taslağın Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da görüşülmesi ile ilgili oturuma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli açıklamalar yaptı. 428 milletvekilinden 22'sinin katılmadığı oturumda Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri olan Vladimir Jirinovski, kürsüye çıkarak Rusya için yeni anayasa referandumunun yanı sıra 20 Eylül 2020'de yeni hükümet için erken seçim yapılması talebinde bulundu. Vladimir Jirinovski'nin erken seçim talebine Rusya Komünist Partisi'de destek verdi. Oldukça tartışılan erken seçim talebinden sonra kürsüye çıkarak söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için erken seçimin gerekli olmadığını, hükümet ve parlamentonun sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. Duma parlamentosunda Yeni Anayasa Çalışma Komisyonu ise referandumun 22 Nisan 2020'de yapılmasını için çalışmayı parlamento başkanına sundu.

Yeni Anayasa, Rusya'yı ileriye taşıyacak

Putin'in kurucuları arasında olan Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekillerinin yeni anayasada devlet başkanlığı süresinde kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik teklifin Duma'ya öneri olarak sunulmasından sonra kürsüye çıkarak söz alan Putin, kurucusu olduğu partisinin teklifine karşı çıktı. Putin, teklifin resmiyette mümkün olduğunu ifade ederken devlet başkanlığı sisteminin sürdürülebilir olması için iktidarın değişebilir olması gerektiğini ifade ederek bu teklifi de reddetti. Yeni Anayasa çalışmalarına değinen Putin, "Bu teklifin gecikmiş olduğunu düşünüyorum ve toplumumuz ve ülkemiz için yeni anayasanın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek nesiller vurgusu yaptı

Putin, Yeni Anayasa'nın önemine vurgu yaparak Rusya'nın ve genç nesillerin geleceği için bu değişikliğin önemli olduğunu söyleyerek, "Uzun vadede toplum, iktidarın düzenli olarak değişeceğine dair garantilere sahip olmalı, gelecek nesilleri birlikte düşünmeliyiz. Bu nedenle, Federal Meclis'in anayasal düzenlemeler kanununu şu anda belirttiğim haliyle kabul etmesi durumunda, kanunun resmi görüş alınması için mutlaka Rusya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini gerektiğini tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duma'da tasarı kabul edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve muhalefet liderlerinin yanı sıra parlamento vekillerinin de söz almasından sonra Duma'da Yeni Anayasa'ya dair oylama yapıldı. Oylamada parlamentonun çoğunluğu tarafından tasarı kabul edildi. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayından sonra Rusya Seçim Merkezi tarafından çalışmalar başlatılacak ve 22 Nisan'da referandum gerçekleşecek.

Kaynak: İHA