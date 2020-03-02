Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor
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BBC

Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını söyledi.

02.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:00
Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor

Devlet Başkanı ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını söyledi.

Rus TASS ajansına konuşan Putin, Rusya'nın bununla birlikte diğer ülkeleri kendileriyle çatışmaya girmekten caydırmaya çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Moskova'ya gideceği ve Putin'le bir araya geleceği açıklanmıştı.

Türkiye, Perşembe günü Suriye rejiminin düzenlediğini açıkladığı ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Pazar günü İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Suriye rejimine ait SU-24 tipi iki uçağın düşürüldüğünü açıklamıştı.

BBC
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