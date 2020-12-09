Putin: Rusya için en önemli doğrultu OPEC+ işbirliği
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Putin: Rusya için en önemli doğrultu OPEC+ işbirliği

09.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:48
Putin: Rusya için en önemli doğrultu OPEC+ işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için ön önemli doğrultunun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu ile yürüttükleri işbirliğinin olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için ön önemli doğrultunun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu ile yürüttükleri işbirliğinin olduğunu vurguladı.

Bir hükümet toplantısındaki konuşmasında, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a, OPEC+ bağlamındaki ilişkilere ilişkin gelişmeleri anlatan Putin, dünya piyasalarında fiyatlandırma ile ilgili durumun nasıl gelişeceğine kayıtsız olmadıklarının altını çizdi.

Aynı toplantıdaki konuşmasında, OPEC+ anlaşmasının petrol fiyatları üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatan Novak da, anlaşma çerçevesinde Rusya petrol üretiminin Ocak ayından itibaren günde ortalama 125,000 varil yükseltileceğini ve böylece Mayıs ayından bu yana yaptıkları üretim kısıntısının yüzde 31'nin yeniden üretilmeye başlanacağını vurguladı.

Novak, mevcut durumda küresel petrol talebinin günde 6.0 ile 7.0 milyon varil düşük olduğunu ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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