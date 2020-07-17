Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
17.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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