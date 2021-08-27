Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Afganistan'daki durumu ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Putin toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, Afganistan'daki gelişmelere bağlı olarak son durumu ele alacaklarını belirterek, "Ortaklarımızla istişarelere ve bu hususta bilgi alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Diplomatik, askeri ve beşeri alanlarda bütün sorunları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura