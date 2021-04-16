Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarına karşı önlemleri ele aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarına karşı önlemleri ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi. Putin'in konsey üyelerine ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğine dikkati çeken Peskov, "Toplantıda, ABD'nin ülkemize uyguladığı yaptırımlara karşı önlemler ele alındı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek "ABD'nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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