Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik

24.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünyada sesten hızlı (hipersonik) silaha sahip tek ülke olduğunu söyledi.



Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın geçmişte silah sanayisinde ABD'yi yakalama girişimlerinin tersine bu kez yeni çeşit silah üretiminde daha ileri bir seviyeye ulaştığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle