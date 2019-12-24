Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik
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Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünyada sesten hızlı (hipersonik) silaha sahip tek ülke olduğunu söyledi.

24.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39
Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik

Devlet Başkanı , ülkesinin dünyada sesten hızlı (hipersonik) silaha sahip tek ülke olduğunu söyledi.


Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın geçmişte silah sanayisinde ABD'yi yakalama girişimlerinin tersine bu kez yeni çeşit silah üretiminde daha ileri bir seviyeye ulaştığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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