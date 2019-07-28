Putin: Rusya donanması her türlü saldırganlığa karşı hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya donanmasının her türlü saldırganlığa karşı savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Rusya Donanma Günü kutlamaları kapsamındaki geçit töreninde yaptığı açıklamada Putin, "Donanmamız, ülkemizin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruyarak herhangi bir saldırganı püskürtebilir" dedi.

Rusya donanmasının sahip olduğu benzersiz silahların yanında, filo ekiplerinin sahip olduğu cesaret ve eğitim standartları, St. Andrea Filosu'na yönelik sadakat ve anavatana olan bağlılıklarıyla denizciler, savaştaki görevlerinin sonuna kadar kalıyorlar diyen Putin, şöyle devam etti:

"Zorlu zamanlarda denizciler, gemileri, insanları ve anavatanları için canları vermeye hazırdır."

Rusya'nın kendine özgü bir donanma oluşturma çalışmalarına da değinen Putin, "Denizcilerin kahramanlıkları, deniz kuvvetleri komutanlarının kabiliyetleri, gemi müteahhitleri ve bilim insanlarının meydan okuyuşları, Rusya'ya büyük bir donanma zaferi kazandırdı. Yalnızca çıtayı yüksek tutmakla kalmayacağız, daha da ileriye gitmeye devam edeceğiz ve olanakları kapsamında, uzun vadeli, güçlü ve egemen, kendimize özgü bir donanma inşa edeceğiz" dedi.

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-Putin'in konuşması

Kaynak: DHA