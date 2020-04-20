Putin: Rusya'da Covid-19 bulaşan kişi sayısı artıyor Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ne yazık ki, salgın hala devam ediyor. Başta Moskova olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede koronavirüs salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi. Putin, ülkedeki Covid-19 salgını ile ilgili olarak yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com