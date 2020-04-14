Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında." dedi.
Kaynak: Dunya.com