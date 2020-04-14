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Vladimir Putin, Hükümet, Rusya, Ekonomi

Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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