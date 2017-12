Putin Resmen Başkanlık İçin Aday Oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart 2018'de yapılacak başkanlık seçimi için Rusya Seçim Komisyonuna resmen başvuru yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimi için Rusya Seçim Komisyonuna resmi başvurusunu yaptı. Yapılan kamuoyu yoklamaları Putin'in son yapılacak başkanlık seçimini de kazanabileceğini gösterirken, Putin'in böylece bir kısmını başbakan olarak geçirdiği 17 yıllık siyasi hayatını 72 yaşında olacağı 2024 yılına kadar sürdürebileceği kaydedildi. Eski KGB görevlisi olan Putin'in aday olarak bir parti başkanından ziyade "milletin babası" imajını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.



İktidardaki Birleşik Rusya ve Rusya Hak Partisi, Puti'ni destekleyeceğini açıkladı. Putin'in müttefikleri, Ukrayna ve Suriye'ye müdahalesiyle ulusun gururunu iade ettiğini ve dünyadaki nüfuzunu artırdığını dile getiriyor.



Askıya alınan hapis cezası sebebiyle seçime katılması engellenen muhalif lider Alexei Navalny ise kendine uydurma suç isnat edildiğini, Putin'in taraflı devlet medyası tarafından desteklendiğini ileri sürdü. Navalny, adil olmayan sistemin gerçek muhalifleri saf dışı bıraktığını söyledi. - MOSKOVA