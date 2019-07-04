Putin, Papa Franciscus ile bir araya geldi

Putin, Papa Franciscus ile bir araya geldi

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA
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