Putin, Papa Franciscus ile bir araya geldi
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA
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