Putin: "Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor"
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Putin: "Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor"

10.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor"

Putin: "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek"

Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor'
Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor'
Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor'
Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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