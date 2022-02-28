Rusya nükleer silah kullanır mı Putin'den nükleer açıklaması gelmesinin ardından merak edilen soruların başında geliyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ülkenin nükleer güçlerinin alarmda olması emrini verdi. Peki, Putin nükleer açıklaması! Rusya nükleer silah kullanırsa ne olur? Rusya nükleer silah kullanır mı? İşte bilgiler...

PUTİN NÜKLEER AÇIKLAMASI!

Rus savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat veren Putin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Rus lider, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale eden tüm ülkeleri sert bir şekilde misilleme yapmakla tehdit etti.

Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında şunları kaydetti; "Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum"

RUSYA NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA NE OLUR?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise bu gelişmeye tepki göstererek, "Amaç Ukrayna heyeti üzerinde baskı kurmak. Oraya Rusya'nın ne anlattığını dinlemeye gidiyoruz. Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa bu tehditse basit bir mesajım var size. Bu dünya için bir felakete yol açar ama bu bile bizi kırmaz.

Rus halkı da bu savaşa karşı. Çok iyi biliyorlar bu savaşın Rusya için yıkıcı etkisi olacak. Ukrayna'yı yok etme takıntısı ile hareket ediyor. İnsan hakları aktivistleri, sıradan Rus vatandaşları sokağa indiler. Onlar halkın sesidir, en çok onlar zarar görecek. Rus hükümetine çağrı yapabilirim: Dinleyin kendi halkınızın sesini. Onların sorunları ile ilgilenmeye başlayın. Gidip bunun yerine komşularınıza saldırıp başka ulusları yok etmeyin." ifadelerini kullandı.

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı. Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" dedi.

Beyaz Saray tarafından yaptığı açıklamada ise "Putin'in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri saldırganlaşmayı meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımıdır." denildi.

RUSYA NÜKLEER SİLAH KULLANIR MI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baş propagandacısı' olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu bu kez Batı'yı ve Abd'yi nükleer yıkımla tehdit etti.

Televizyon sunucusu Dmitry Kiselyov, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu da ABD ve tüm diğer NATO ülkelerinin yok edilmesi anlamına geliyor" dedi.

"Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız var?" diyen Kiselyov, "Rusya'nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına konuşlandırıldı. Bugün Rus Nükleer Triad'ımız yüksek alarmda. Putin Batı'yı uyardı. Rusya'yı korkutmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

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