Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti
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Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

30.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:30
Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti

Rusya Devlet Başkanı , 'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Netanyahu, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında,  ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını; buna dair de Putin lie görüşeceğini söyledi. 


Kaynak: DHA
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