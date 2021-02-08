Putin, Netanyahu ile telefonda Orta Doğu'yu görüştü
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Putin, Netanyahu ile telefonda Orta Doğu'yu görüştü

08.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:31
Putin, Netanyahu ile telefonda Orta Doğu'yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu arasındaki görüşmede, öncelikle Orta Doğu'daki mevcut durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alındı.

Görüşmede farklı seviyelerde temaslar konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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