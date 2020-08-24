Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü
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Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü
24.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması çerçevesinde Orta Doğu meselesini ele aldı.

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" dile getirdi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştü.

Kaynak: AA

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