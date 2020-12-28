Putin, Netanyahu ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
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Putin, Netanyahu ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

28.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:40
Putin, Netanyahu ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin Sarayı'nın açıklamasına göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinde farklı alanlardaki güncel meseleler değerlendirildi.

Liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele dahil çok yönlü ikili iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki karşılıklı eğilimi teyit etti.

Taraflar, bölgesel sorunlar kapsamında da Suriye'de gelişen durumu ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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