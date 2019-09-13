Putin, netanyahu ile görüştü

Putin, netanyahu ile görüştü

13.09.2019 10:36
Putin, netanyahu ile görüştü
Kaynak: DHA
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