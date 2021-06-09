Putin: "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya'nın güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus"
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Putin: "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya'nın güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus"

Putin: 'NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya'nın güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun, ülkesinin sınırlarına yakınlaştığını, bunun Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli husus olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun, ülkesinin sınırlarına yakınlaştığını, bunun Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli husus olduğunu söyledi.

Putin, Rossiya-1 kanalına verdiği röportajda, NATO'nun askeri faaliyetlerini ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun Rusya sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus." dedi.

Putin şunları kaydetti:

"NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar."

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğine dikkati çeken Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna vatandaşlarının birçoğunun NATO üyeliğini istemediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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