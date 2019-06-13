Putin, muhalif gazeteciyi gözaltına alan 2 üst düzey polisi görevden aldı

Putin, muhalif gazeteciyi gözaltına alan 2 üst düzey polisi görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif gazeteci Golunov'un gözaltına alınması olayına karışan iki üst düzey polisi görevden aldı

Putin, muhalif gazeteciyi gözaltına alan 2 üst düzey polisi görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif gazeteci Ivan Golunov'un uyuşturucu satma suçundan gözaltına alınması olayına karışan iki üst düzey polisi görevden aldı.

Yolsuzluk araştırmalarıyla bilinen gazeteci Ivan Golunov'un gözaltına alınmasının ardından yüzlerce muhalif ve medya mensubu, Golunov'a destek eylemleri yapmış ve protestolarda en az 400 kişi gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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