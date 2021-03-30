Son dakika haberleri | Putin, Merkel ve Macron, Sputnik V aşısını görüştü
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Son dakika haberleri | Putin, Merkel ve Macron, Sputnik V aşısını görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Putin, Merkel ve Macron, Sputnik V aşısını görüştü

Son dakika habere göre Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili, teslimatı ve ortak üretim konularının...

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili, teslimatı ve ortak üretim konularının ele alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına karşı ilgisi giderek artıyor. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Saray görüşmede, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili, teslimatı ve ortak üretim konularının ele alındığını aktardı. Açıklamada, "Ortak bir tehdit olan korona virüs salgını ile mücadelede çabaları birleştirmeye özellikle dikkat çekildi. Bu bağlamda liderler, hastalığın daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirlere odaklandı. Özellikle, Rus aşısı Sputnik V'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilme ihtimali ile aşının AB ülkelerine olası teslimatları ve ortak üretim konuları tartışıldı" denildi.

Sputnik V'nin AB tarafından onay süreci, çeşitli yetkililer ve politikacıların aşının kullanımına karşı çıkmasıyla tartışmalara yol açmıştı. Rusya, aşıya karşı olası siyasi önyargı sorununu gündeme getirerek, aşının etkinliğinin klinik denemelerde kanıtlandığını vurgulamıştı.

Birçok AB ülkesi Sputnik V'i satın almaya hazır

AB'de aşı sevkiyatında yaşanan aksamalar ve yavaş ilerleyen aşılama programları nedeni ile birçok AB ülkesi lideri Rus aşısını satın almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Merkel, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylandıktan sonra AB'de Sputnik V'nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB'nin sipariş vermemesi durumunda Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti. Avusturya Başbakanı Şansölyesi Sebastian Kurz ise Putin ile Sputnik V'nin olası satın alımını tartışmış ve aşıyı kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.

EMA, 4 Mart'ta Sputnik V'yi incelemeye başladı

EMA, 4 Mart'ta Sputnik V aşısı için aşamalı bir inceleme prosedür başlatmıştı. Macaristan ve Slovakya gibi bazı AB ülkeleri ise, EMA kararını beklemeden Rus aşısını ulusal düzeyde onaylamıştı.

Sputnik V 58 ülkede onaylandı

Sputnik V aşısı, aralarında Cezayir, Mısır, Meksika, Sırbistan, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 58 ülke tarafından onaylandı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise tıp dergisi The Lancet, Sputnik V'in 3. aşama klinik denemelerine ait ara analiz raporunu yayınlayarak, aşının semptomatik Covid-19'a karşı yüzde 91.6 etkinlik gösterdiğini belirtmişti. - MOSKOVA

Son dakika haberleri | Putin, Merkel ve Macron, Sputnik V aşısını görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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