Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi
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Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi

Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, görev süresi sona ermeden önce düzenlediği yurtdışı ziyaretlerinde son durağı Rusya oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, görev süresi sona ermeden önce düzenlediği yurtdışı ziyaretlerinde son durağı Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak Moskova'ya son ziyaretini gerçekleştiren Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerine devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere geldiği Moskova'da resmi törenle karşılanan Merkel, Kremlin Sarayı bahçesinde Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nın bahçesinde yer alan Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan ikili, daha sonra Kremlin Sarayı'na geçerek basın açıklaması düzenledi. Rusya Lideri Putin ise, basın açıklaması öncesi Başbakan Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi. Görüşme öncesinde ise ikili, yaptığı açıklamalarda karşılıklı olarak sıcak mesajlar verdi.

Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Rusya için hem Avrupa'da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada, bunun bir veda ziyareti olmasının yanında çalışma ziyareti olduğunu söyleyerek, Putin ile Afganistan ve Libya gibi konuları ele alacaklarını ifade etti. Açıklamasında, zaman zaman Rusya ile görüş ayrılıkları olduğuna değinen Merkel, "Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Daha sonra liderler, gazetecilere yaptıkları kısa açıklamaların ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi
Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi
Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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