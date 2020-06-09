Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü
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Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü
09.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır'ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.

Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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