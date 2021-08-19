Putin, Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Taliban'ın Afganistan'da yönetime geçmesinden sonra ülkedeki durumun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da sivillerin güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkati çekti. Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve G-20 çerçevesinde ortak çaba göstermeye hazır olunduğu belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşme esnasında liderlerin Karabağ meselesine değindiği aktarılan açıklamada, Putin'in Macron'a, bölgede durumun genel olarak istikrarlı olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede, İran nükleer programı ile ilgili konunun ele alındığı, Ukrayna krizi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, ayrıca her iki liderin, Afrika kıtasındakiler dahil bölgesel diğer konularda da müzakerelerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura