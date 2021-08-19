Putin, Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Putin, Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü

Putin, Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Taliban'ın Afganistan'da yönetime geçmesinden sonra ülkedeki durumun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da sivillerin güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkati çekti. Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve G-20 çerçevesinde ortak çaba göstermeye hazır olunduğu belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşme esnasında liderlerin Karabağ meselesine değindiği aktarılan açıklamada, Putin'in Macron'a, bölgede durumun genel olarak istikrarlı olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede, İran nükleer programı ile ilgili konunun ele alındığı, Ukrayna krizi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, ayrıca her iki liderin, Afrika kıtasındakiler dahil bölgesel diğer konularda da müzakerelerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Biden'a göre Afganistan'dan 'kaos olmaksızın' ayrılmanın yolu yoktu
Biden'a göre Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmanın yolu yoktu
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu.'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Berkay Cimilli İbo Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Gervinho Mert Günok Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Putin, Macron ile Afganistan'daki durumu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 20:42:35. #1.15#

title