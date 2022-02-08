Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında Moskova'da yapılan görüşme dünya basınında geniş yer buldu. ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa basını, görüşmeyi farklı perspektiflerden gördü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Devlet Başkanı Macron arasında dün gerçekleşen görüşme, yaklaşık 5 saat sürdü. Birçok gündem maddesinin ele alındığı görüşmede, iki liderin Rusya-Ukrayna krizine yönelik atacağı adımlar ve sergileyecekleri tutum en çok merak edilen konu haline geldi. Görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Fransız gazetesi Le Figaro, "Emmanuel Macron, Vladimir Putin'e karşı cephede" başlığıyla görüşmeyi duyururken, Le Monde gazetesi, "Macron, dengeli bir pozisyon arayışında" başlığını kullandı. Le Monde haberinde, "Moskova ile Batı arasındaki derin krizin ardındaki 'farklılıklar' ve 'yanlış anlamalar' üzerinde durmak yerine 'yeni bir süreç' başlatma girişimi" ifadelerine yer verdi.

Görüşmeye ilişkin New York Times, "Putin, Batı'yı ve Ukrayna'yı uyardı ama niyetini gizli tutuyor" başlığıyla yayınladığı haberde, "Putin, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki güvenlik talepleri konusunda müzakereye devam etmeye hazır olduğunu söyledi ve Rusya ile Batı arasında geniş çaplı bir savaş olasılığı konusunda sert bir uyarıda bulundu" denildi. Son olarak CNN International'da yer alan haberde ise "Macron, Avrupa'nın potansiyel çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik çabalarında merkezi bir figür olarak ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.