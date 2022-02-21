Putin, liderlere Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi - Haberler
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Putin, liderlere Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Putin, liderlere Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin, Olaf Scholz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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