Putin, Libya krizinde Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çabalarını değerlendirdi Açıklaması

19.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya krizi konusuda Türkiye ve Rusya'nın başarılı çalışmaları sonucunda Berlin'de uluslararası bir konferansın yapıldığını vurgulayarak, "Çalışmalara devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz." dedi.

Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin basına açık bölümünde konuştu.

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için 8 Ocak'ta İstanbul'a yaptığı ziyarette sıcak bir atmosfer oluşturulduğunu kaydeden Putin, hattın açılışının, enerji alanında her iki ülke ve Avrupa için çok önemli bir olay olduğunu dile getirdi.

- "Ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik"

Türkiye ile Rusya arasında birçok alanda ilişkilerin çok sıcak ve samimi olduğunu belirten Putin, "Hemen hemen tüm alanlardaki diyaloğumuz bazen kolay sürdürülemese de biz her zaman her iki taraf için de uygun ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik. İlişkilerimiz iki komşu arasında olabilecek yapıcı iş birliğinin parlak örneğidir diyebilirim." ifadelerini kullandı.

- "Ateşkes sayesinde konferans yapılıyor"

Türkiye ile bölgesel birçok kilit konuda verimli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Putin, Suriye ve Libya meselelerinin çözümünde önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Putin, "Kanaatimce ileriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya'daki ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık. Sahada birtakım olaylar olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler ve ateşkes rejimi ilan edildi, çatışmalar durduruldu. Bu gerçekten olumlu bir netice. Bu başarı ve netice sayesinde bugün Berlin'de yaptığımız bu uluslararası çok formatlı toplantıya katılabiliyoruz." dedi.

Avrupa'nın da Libya meselesi yüzünden endişeli olduğuna dikkati çeken Putin, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra Afrika'dan Avrupa'ya mülteci akınının başladığını hatırlattı.

"Bu çatışmayı bitireceğiz"

Moskova'da Libya konusunda yapılan görüşmeler üzerinde etkin bir şekilde çalıştıklarını ve çaba sarf ettiklerini vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

"Libya'daki tarafların Moskova'ya gelmeleri ve görüşmeleri sadece bizimle değil, aynı zamanda kendi aralarında da sürdürmeleri bile bence bir başarıdır. Bundan dolayı Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar bu anlaşmakta olan tarafların uzlaşması için ellerinden geleni yaptılar. Bir anlaşmaya varmalarını desteklediler. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmak için çalışmalara devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz."

Libya Konferansı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu konferans için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Serrac'ın yanı sıra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA