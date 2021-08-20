Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı
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Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı Almanya Başbakanı olarak Moskova'ya son ziyaretini gerçekleştiren Şansölye Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında cep telefonu çaldı.

- Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı

MOSKOVA - Almanya Başbakanı olarak Moskova'ya son ziyaretini gerçekleştiren Şansölye Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında cep telefonu çaldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretlerinin son durağı olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin Sarayı'ndaki görüşme sonrasında iki lider basına açıklama yaparken Merkel'in cep telefonu çaldı. Putin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında çalan telefonun sesi Kremlin'deki salonda duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı. Şansölye Merkel, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken, Putin ise konuşmasına ara vermeden devam etti.

Rusya Lideri Putin'in basın açıklaması öncesi çiçekle geldiği görüşmede karşılıklı olarak sıcak mesajlar verilmişti. Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Rusya için hem Avrupa'da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yapmıştı. Almanya Başbakanı Merkel ise bunun bir veda ziyareti olmasının yanında çalışma ziyareti olduğunu söylemiş, Putin ile Afganistan ve Libya gibi konuları ele alacaklarını ifade etmişti.

Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı
Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı
Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı
Putin'le görüşmesi sırasında Merkel'in telefonu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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