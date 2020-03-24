Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
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Vladimir Putin, Koronavirüs, Moskova, Dünya

Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.

24.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:57
Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu başkent Moskova'da yer alan Kommunarka bölgesindeki hastaneyi ziyaret etti. Putin'in hastanedeki personelin iyi koordine edilmiş kaliteli çalışmalarına dikkat çektiği belirtildi.Ayrıca Putin'in iyileşen kişileri tamamen farklı bir hayatın beklediğini belirterek "Personeli çalışırken gördüm, hepsi görevinin başında. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını biliyorlar. Her şeye sahipler, ekipman ve araçlarını etkili bir şekilde kullanıyorlar" ifadelerini kullandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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