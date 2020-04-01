Putin, korona virüs riski nedeniyle uzaktan çalışıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokalaştığı başhekimde Korona virüs tespit edilmesinin ardından uzaktan çalışma sistemine geçtiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokalaştığı başhekimde Korona virüs tespit edilmesinin ardından uzaktan çalışma sistemine geçtiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Mart tarihinde başkent Moskova'da bulunan Korona virüs tedavi hastanesini ziyareti sırasında tokalaştığı ve beraber hastaneyi gezdiği başhekim Denis Protsenko'da korona virüs tespit edilmesi nedeniyle Kremlin Sarayı'nda olağan üstü hale geçildi. Daha önce de Kremlin'de çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından Rusya lideri Putin için tedbirler arttırılmaya başlandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaşanan son olayların ardından Putin'in uzaktan çalışma sistemine geçtiğini açıkladı. Buna göre Putin tüm toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Peskov, "Başkan bu sıralar tüm çalışmalarını uzaktan yapıyor. Artık onun uzaktan çalıştığını görüyorsunuz ve bu önlemler daha da arttırılacak" dedi. Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin'e düzenli olarak korona virüsü testi yapıldığını ifade etmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA